Calciomercato Napoli: c’è l’offerta della Fiorentina per il centrocampista, rischio beffa? (Di lunedì 8 agosto 2022) Una delle protagoniste assolute di questa sessione di Calciomercato estivo è senza dubbio la Fiorentina: la squadra di Italiano ha infatti messo a segno dei colpi davvero importanti. Uno su tutti è l’attaccante serbo Luka Jovic acquistato dal Real Madrid, seguito poi Mandragora, Gollini e Dodò. Vincenzo Italiano (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)L’obiettivo della formazione viola è quello di riconfermare la grande stagione dello scorso anno, culminata con la qualificazione alla Conference League, cercando al contempo di migliorarsi e scalare posizioni in classifica. Per tale motivo, Vincenzo Italiano, tecnico dei viola, si aspetta ancora un colpo a centrocampo al fine di aumentare la qualità in mezzo al campo. Il nome su cui sta lavorando la Fiorentina, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 8 agosto 2022) Una delle protagoniste assolute di questa sessione diestivo è senza dubbio la: la squadra di Italiano ha infatti messo a segno dei colpi davvero importanti. Uno su tutti è l’attaccante serbo Luka Jovic acquistato dal Real Madrid, seguito poi Mandragora, Gollini e Dodò. Vincenzo Italiano (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)L’obiettivoformazione viola è quello di riconfermare la grande stagione dello scorso anno, culminata con la qualificazione alla Conference League, cercando al contempo di migliorarsi e scalare posizioni in classifica. Per tale motivo, Vincenzo Italiano, tecnico dei viola, si aspetta ancora un colpo a centrocampo al fine di aumentare la qualità in mezzo al campo. Il nome su cui sta lavorando la, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è ...

