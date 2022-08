Va in ospedale per un malore, ma viene dimesso: muore a 31 anni il giorno dopo. Il dolore della mamma (Di domenica 7 agosto 2022) Un ragazzo di 31 anni, Gaddo Jonathan Giusti , è morto ieri, probabilmente stroncato da un infarto dopo che due giorni prima era andato in ospedale ma era stato dimesso per una diagnosi sbagliata. ... Leggi su leggo (Di domenica 7 agosto 2022) Un ragazzo di 31, Gaddo Jonathan Giusti , è morto ieri, probabilmente stroncato da un infartoche due giorni prima era andato inma era statoper una diagnosi sbagliata. ...

