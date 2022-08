I ministri uscenti fanno favori agli amici | niente paura | pagano gli italiani

(Di domenica 7 agosto 2022) Uno strapuntino o uno strapuntone non si nega a nessuno in questa Repubblica delle banane Segui su affar.it

mummy53690440 : I ministri uscenti fanno favori ad amici e parentiNon c'è da preoccuparsi: tanto pagano gli italiani - zazoomblog : I ministri uscenti fanno favori ad amici e parenti Non cè da preoccuparsi: tanto pagano gli italiani - #ministri… - cocchi2a : RT @pengueraffaele: I ministri uscenti tornano a nominare fedelissimi. Chi paga? Gli italiani - pengueraffaele : I ministri uscenti tornano a nominare fedelissimi. Chi paga? Gli italiani - Affaritaliani : I ministri uscenti tornano a nominare fedelissimi. Chi paga? Gli italiani -

In tema infatti si è pronunciato in maniera critica il deputato di Fratelli d'Italia Paolo Trancassini : "Inon conferiscano incarichi apicali attribuendo obiettivi che devono essere ...Tutte le nomine in zona Cesarini deidel governo Draghi Governo finito maancora molto attivi. Lo scrive il Fatto Quotidiano di oggi, che segnale come diversistiano proseguendo con nomine e assunzioni nelle settimane finali del governo Draghi. 'Brunetta, ...Da Brunetta a Garavaglia, da Orlando alla Bonetti: quell'uso incestuoso di dare incarichi ad amici e parenti quando la legislatura volge al termine ...Governo finito ma ministri ancora molto attivi. Lo scrive il Fatto Quotidiano di oggi, che segnale come diversi ministri stiano proseguendo con nomine e assunzioni nelle settimane finali del governo D ...