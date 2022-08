"Che promesse puoi fare?". Letta striglia Calenda, caos a sinistra (Di domenica 7 agosto 2022) "Che promesse puoi fare agli italiani se sanno che già con gli alleati rompi la parola data?": Enrico Letta lancia una stoccata a Carlo Calenda, che oggi ha deciso di rompere l'alleanza col Pd. Una decisione che riguarda solo il suo partito, Azione, e non Più Europa, che invece andrà avanti con i dem. Intervistato dal Tg1, il leader del Pd ha attaccato: "Gli italiani hanno visto benissimo, c'è stato un patto sottoscritto e una parte ha deciso di non onorare la parola data. Secondo me in politica, come nella vita, è abbastanza grave". Parlando del suo partito, poi, il segretario ha aggiunto: "Il Pd sarà ancora più determinato rispetto a prima. E' chiaro che gli italiani, con queste legge elettorale, dovranno scegliere se essere governati da Meloni, dalle destre, o da noi. Questa scelta è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) "Cheagli italiani se sanno che già con gli alleati rompi la parola data?": Enricolancia una stoccata a Carlo, che oggi ha deciso di rompere l'alleanza col Pd. Una decisione che riguarda solo il suo partito, Azione, e non Più Europa, che invece andrà avanti con i dem. Intervistato dal Tg1, il leader del Pd ha attaccato: "Gli italiani hanno visto benissimo, c'è stato un patto sottoscritto e una parte ha deciso di non onorare la parola data. Secondo me in politica, come nella vita, è abbastanza grave". Parlando del suo partito, poi, il segretario ha aggiunto: "Il Pd sarà ancora più determinato rispetto a prima. E' chiaro che gli italiani, con queste legge elettorale, dovranno scegliere se essere governati da Meloni, dalle destre, o da noi. Questa scelta è ...

