Viaggi da romanzo: in vacanza sulle orme dei grandi scrittori (Di venerdì 5 agosto 2022) Life&People.it Visitare i luoghi che hanno fatto da sfondo alle vacanze dei grandi scrittori, ripercorrerne gli itinerari, immergersi nelle realtà che li hanno ispirati e che si trovano minuziosamente descritte nei grandi libri. Godere della cultura e della bellezza che il patrimonio artistico e culturale mondiale ci regala trascorrendo le ferie in maniera alternativa, lontani dalle tradizionali mete super affollate. Una passeggiata sulla spiaggia di Porthminster, in Cornovaglia, guardando il faro che ha ispirato Virginia Woolf; un pomeriggio in riva al mare a Sabaudia come amava fare Moravia o perdersi nella bellezza della Costa Azzurra luogo preferito di Francis Scott Fitzgerald. Mete turistiche bellissime, piene di fascino rappresentate con grande maestria nelle pagine di capolavori che hanno emozionato intere ...

