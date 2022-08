Caso Griner, la star del basket Usa condannata a 9 anni per traffico di droga - Biden: "Inaccettabile, Russia la liberi subito" (Di giovedì 4 agosto 2022) La cestista americana era stata arrestata a Mosca a febbraio perché trovata in possesso di olio di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 agosto 2022) La cestista americana era stata arrestata a Mosca a febbraio perché trovata in possesso di olio di ...

globalistIT : - sportli26181512 : Brittney Griner, condanna a 9 anni di prigione in Russia: Il tribunale russo che ha esaminato il caso di Brittney G… - Sbrn65 : RT @MediasetTgcom24: Caso Griner, la star del basket Usa condannata a 9 anni per traffico di droga | Biden: 'Inaccettabile, Russia la liber… - Violetta_2021 : RT @MediasetTgcom24: Caso Griner, la star del basket Usa condannata a 9 anni per traffico di droga | Biden: 'Inaccettabile, Russia la liber… - MediasetTgcom24 : Caso Griner, la star del basket Usa condannata a 9 anni per traffico di droga | Biden: 'Inaccettabile, Russia la li… -