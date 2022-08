Bolletta gas, nuovo calcolo in arrivo: soldi, ecco cosa cambia (Di martedì 2 agosto 2022) cambiano le bollette del gas: l'Autorità per l'energia, le reti e l'ambiente (Arera) interverrà per tutelare i consumatori. A ottobre, in particolare, in concomitanza col normale adeguamento tariffario, si vorrebbe introdurre un nuovo sistema di computo delle bollette con l'obiettivo di affiancare quei 7,3 milioni di utenti domestici - il 35% del totale - che sottostanno ancora alle condizioni di tutela del mercato. Insomma Arera - come spiega il Giornale - ha deciso di intervenire preferendo i prezzi effettivi del mercato all'ingrosso italiano e aggiornando il prezzo ogni mese. In ogni caso, però, la misura avrà vita breve, visto che il regime di tutela del mercato del gas finirà a gennaio del 2023, salvo proroghe. L'Arera, in particolare, starebbe chiedendo una proroga fino a gennaio 2024, quando terminerà anche la tutela dell'elettrico. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022)no le bollette del gas: l'Autorità per l'energia, le reti e l'ambiente (Arera) interverrà per tutelare i consumatori. A ottobre, in particolare, in concomitanza col normale adeguamento tariffario, si vorrebbe introdurre unsistema di computo delle bollette con l'obiettivo di affiancare quei 7,3 milioni di utenti domestici - il 35% del totale - che sottostanno ancora alle condizioni di tutela del mercato. Insomma Arera - come spiega il Giornale - ha deciso di intervenire preferendo i prezzi effettivi del mercato all'ingrosso italiano e aggiornando il prezzo ogni mese. In ogni caso, però, la misura avrà vita breve, visto che il regime di tutela del mercato del gas finirà a gennaio del 2023, salvo proroghe. L'Arera, in particolare, starebbe chiedendo una proroga fino a gennaio 2024, quando terminerà anche la tutela dell'elettrico. ...

LaVeritVera1 : @MT_Meli_ @Edgeoftown1 Forse voleva dire una 'lettura' del gas, sai per il conguaglio della bolletta... - lomazzos : @Agenzia_Ansa Certo , tanto voi ricconi gas o non gas non avete i problemi dei comuni cittadini . Perché non fate d… - simocupi : @nico_r2022 Ti manca anche la bolletta del gas??? - BesouroKangal : RT @ilgiornale: Cambiano le #bollette del #gas a partire dal 1 ottobre 2022. L'#Arera introdurrà un nuovo sistema di calcolo, che andrà ad… - ilgiornale : Cambiano le #bollette del #gas a partire dal 1 ottobre 2022. L'#Arera introdurrà un nuovo sistema di calcolo, che a… -