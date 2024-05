Fuga dalla sanità campana - un bimbo su 5 va in un’altra regione per curare tumore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 7 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa migrazione sanitaria, cioè gli spostamenti in altre Regioni per curarsi, riguarda ancora un bambino su 5 tra quelli affetti da patologie oncologiche ed ematologiche. Una percentuale, il 19,5%, che è peraltro in diminuzione: se nel decennio 1998-1997 si attestava attorno al 23,3%, nel periodo tra il 2008 e il 2017 è scesa al 16,4%. I flussi più corposi di migrazione hanno origine dal Sud e dalle Isole più che dal Centro e dal Nord, con regioni virtuose che sono scese sotto la soglia del 10% e regioni, come la Campania, nelle quali invece si registra ancora una migrazione per oltre il 60% dei casi. Questa la fotografia che emerge da uno studio condotto da Aieop (Associazione Italiana Ematologia e Oncologia Pediatrica) e recentemente pubblicato sull’Italian Journal of Pediatrics. L’obiettivo principale della ricerca, spiega l’associazione, è stato quello di ...