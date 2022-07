Turismo, Confcommercio: Niente viaggi all’estero per 88 italiani su 100. Puglia meta regina (Di domenica 31 luglio 2022) Destinazioni nazionali nell’88% degli italiani che si mettono in viaggio tra luglio e settembre: il mare è sempre in testa, con il 44% delle preferenze che diventa il 51% se si considerano solo le vacanze principali di 7 o più giorni. Segue la montagna al 15% – valore in linea con lo storico di questa tipologia – mentre le vacanze nelle città, specialmente quelle d’arte, e nei piccoli borghi, sommate raggiungono quota 21%. E’ l’identikit delle vacanze estive degli italiani che emerge da un’indagine di Confcommercio in collaborazione con Swg. In Italia, dove la Puglia resta la meta più ambita, vince la volata per il secondo posto l’Emilia Romagna, seguita da Toscana e Sicilia, mentre la Sardegna, probabilmente vittima più di altre regioni del costo dei collegamenti, scende in settima ... Leggi su ildenaro (Di domenica 31 luglio 2022) Destinazioni nazionali nell’88% degliche si mettono ino tra luglio e settembre: il mare è sempre in testa, con il 44% delle preferenze che diventa il 51% se si considerano solo le vacanze principali di 7 o più giorni. Segue la montagna al 15% – valore in linea con lo storico di questa tipologia – mentre le vacanze nelle città, specialmente quelle d’arte, e nei piccoli borghi, sommate raggiungono quota 21%. E’ l’identikit delle vacanze estive degliche emerge da un’indagine diin collaborazione con Swg. In Italia, dove laresta lapiù ambita, vince la volata per il secondo posto l’Emilia Romagna, seguita da Toscana e Sicilia, mentre la Sardegna, probabilmente vittima più di altre regioni del costo dei collegamenti, scende in settima ...

