Gazzetta: Petagna al Monza per 14 milioni, ma il Napoli deve chiudere contestualmente per Simeone (Di venerdì 29 luglio 2022) La trattativa per Petagna al Monza è ancora in corso, ma c’è da pensare che si sbloccherà presto, dando il via al valzer degli attaccanti. Il Napoli chiuderebbe, a quel punto, per Simeone, del Verona. Ma le due operazioni devono essere contestuali, avverte la Gazzetta dello Sport. “Dunque, la trattativa con il Monza è ancora in via di definizione ma c’è chi è pronto a giurare che si potrà sbloccare in fretta sulla base di 14 milioni di euro”. “A quel punto il Napoli si fionderebbe su Simeone, del quale il club azzurro ha già parlato ripetutamente con il Verona. Due le sfaccettature delle quali tenere conto: alla prima giornata è in programma la sfida tra l’Hellas e gli azzurri, e dunque eventualmente l’affare va fatto ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 29 luglio 2022) La trattativa peralè ancora in corso, ma c’è da pensare che si sbloccherà presto, dando il via al valzer degli attaccanti. Ilbbe, a quel punto, per, del Verona. Ma le due operazioni devono essere contestuali, avverte ladello Sport. “Dunque, la trattativa con ilè ancora in via di definizione ma c’è chi è pronto a giurare che si potrà sbloccare in fretta sulla base di 14di euro”. “A quel punto ilsi fionderebbe su, del quale il club azzurro ha già parlato ripetutamente con il Verona. Due le sfaccettature delle quali tenere conto: alla prima giornata è in programma la sfida tra l’Hellas e gli azzurri, e dunque eventualmente l’affare va fatto ...

napolista : Gazzetta: #Petagna al Monza per 14 milioni, ma il #Napoli deve chiudere contestualmente per #Simeone L’inizio del… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, per Petagna manca l'accordo con il Monza, ma si sbloccherà a breve, poi gli azzurri si fionderanno s… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, per Petagna manca l'accordo con il Monza, ma si sbloccherà a breve, poi gli azzurri si fionderanno s… - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, per Petagna manca l'accordo con il Monza, ma si sbloccherà a breve, poi gli azzurri si fionderanno s… - napolimagazine : GAZZETTA - Napoli, per Petagna manca l'accordo con il Monza, ma si sbloccherà a breve, poi gli azzurri si fionderan… -