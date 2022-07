Conte “L'agenda Draghi è lontana dalla giustizia sociale” (Di sabato 23 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “E' vero, Enrico. L'Italia è stata tradita quando in Aula il Premier e il centrodestra, anzichè cogliere l'occasione per approfondire l'agenda sociale presentata dal MoVimento 5 Stelle, l'hanno respinta umiliando tutti gli italiani che attendono risposte: basta salari da fame e precarietà per i nostri giovani, buste paga più pesanti per i lavoratori, tutela delle 50mila piccole imprese dell'edilizia a rischio fallimento, lotta all'inquinamento vera e non trivelle e inceneritori”. Così su Facebook il presidente del M5S, Giuseppe Conte, risponde a un post del segretario del Pd Enrico Letta di sostegno a Mario Draghi.“”L'agenda Draghi” da voi invocata ha ben poco a che fare con i temi della giustizia sociale e della tutela ambientale, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “E' vero, Enrico. L'Italia è stata tradita quando in Aula il Premier e il centrodestra, anzichè cogliere l'occasione per approfondire l'presentata dal MoVimento 5 Stelle, l'hanno respinta umiliando tutti gli italiani che attendono risposte: basta salari da fame e precarietà per i nostri giovani, buste paga più pesanti per i lavoratori, tutela delle 50mila piccole imprese dell'edilizia a rischio fallimento, lotta all'inquinamento vera e non trivelle e inceneritori”. Così su Facebook il presidente del M5S, Giuseppe, risponde a un post del segretario del Pd Enrico Letta di sostegno a Mario.“”L'” da voi invocata ha ben poco a che fare con i temi dellae della tutela ambientale, ...

raffaellapaita : «Come @ItaliaViva lavoreremo per unire il fronte #riformista che si riconosce nell'agenda #Draghi. Due cose sono ch… - Adnkronos : Leader #M5S al #Pd: 'L'agenda Draghi ha poco a che fare con la giustizia sociale' - dellorco85 : 'Senza risposte chiare (sui 9 punti) è evidente che il M5S non continuerà a condividere la responsabilità di Govern… - CiccioniSe : RT @FQLive: #ULTIMORA Conte a Letta: 'L'agenda Draghi da voi invocata ha poco a che fare con giustizia sociale' - buonweekend : @senzasinistra @LaNotiziaTweet hai ragione tutta la pseudo sinistra si schiera per l'agenda Draghi con il PD che di… -