Il centrodestra al lavoro per la premiership e liste elettorali

AGI - I leader del centrodestra, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, dovrebbero vedersi presto, nel primo vertice di coalizione dopo quello deludente di fine marzo. L'incontro non dovrebbe tenersi a villa Grande, e non subito. Perché la presidente di Fratelli d'Italia vuole che l'incontro avvenga in una sede istituzionale, quantomeno non in una residenza privata e, prima di sedersi al tavolo con gli alleati, vuole discutere con i suoi le regole d'ingaggio. Intanto chiede che si sciolga il nodo della regione Siciliana, che venga rispettato il criterio degli uscenti. Altrimenti - la tesi che viene ribadita in FdI - si deve discutere anche delle altre Regioni. E poi Meloni chiede un metodo chiaro per l'indicazione del candidato premier della coalizione. Perché il criterio è che ci prende più voti governa, mentre da tempo Berlusconi ripete che Meloni si ...

