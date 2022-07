I “titoli di coda” preventivi della BBC sulle dimissioni di Boris Johnson (Di giovedì 7 luglio 2022) Alla fine è iniziato il lungo percorso delle dimissioni di Boris Johnson. Prima dalla carica di leader dei Tory (i Conservatori britannici) e poi dal ruolo di Primo Ministro. Le pressioni sull’inquilino del numero 10 di Downing Street sono aumentate nel corso delle ultime settimane per via di due scandali che hanno investito il suo partito e alcune personalità molto vicine a lui. Prima il caso del partygate (quella festa natalizia nel dicembre del 2020, mentre per tutti i cittadini vigevano le restrizioni da lockdown), poi lo scandalo Pincher: il vice-capogruppo dei Tory, infatti, è accusato di molestie sessuali su minori. LEGGI ANCHE > Hanno rubato gli accessi e modificato gli admin della pagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate” Ad anticipare la notizia delle dimissioni Boris ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 7 luglio 2022) Alla fine è iniziato il lungo percorso delledi. Prima dalla carica di leader dei Tory (i Conservatori britannici) e poi dal ruolo di Primo Ministro. Le pressioni sull’inquilino del numero 10 di Downing Street sono aumentate nel corso delle ultime settimane per via di due scandali che hanno investito il suo partito e alcune personalità molto vicine a lui. Prima il caso del partygate (quella festa natalizia nel dicembre del 2020, mentre per tutti i cittadini vigevano le restrizioni da lockdown), poi lo scandalo Pincher: il vice-capogruppo dei Tory, infatti, è accusato di molestie sessuali su minori. LEGGI ANCHE > Hanno rubato gli accessi e modificato gli adminpagina Facebook “Nessuno tocchi Ippocrate” Ad anticipare la notizia delle...

