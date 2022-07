Calciomercato Fiorentina: per il terzino spunta un ostacolo (Di giovedì 7 luglio 2022) Per Dodô , esterno brasiliano in forza allo Shakhtar Donetsk, c’è un piccolo intoppo alla trattativa legato al numero degli extracomunitari in rosa viola. Nel tardo pomeriggio di ieri il dg Barone ha incontrato Lodovico Spinosi, intermediario dell’operazione tra la Fiorentina e gli ucraini dello Shakhtar. Per concludere la trattativa manca da limare qualche dettaglio. Oltre all’intesa con gli ucraini, la Fiorentina si deve anche preoccupare di cedere un calciatore extracomunitario per poter liberare il secondo slot in rosa e quindi consentire l’arrivo del brasiliano. Il primo slot è già occupato da Jovic. Con Dodô c’è già un accordo quinquennale , Italiano spera di averlo a disposizione per il ritiro di Moena. Fiorentina Mercato Dodo Acquisti Uno dei primi tasselli invece è Pierluigi Gollini. L’estremo difensore è atteso ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 luglio 2022) Per Dodô , esterno brasiliano in forza allo Shakhtar Donetsk, c’è un piccolo intoppo alla trattativa legato al numero degli extracomunitari in rosa viola. Nel tardo pomeriggio di ieri il dg Barone ha incontrato Lodovico Spinosi, intermediario dell’operazione tra lae gli ucraini dello Shakhtar. Per concludere la trattativa manca da limare qualche dettaglio. Oltre all’intesa con gli ucraini, lasi deve anche preoccupare di cedere un calciatore extracomunitario per poter liberare il secondo slot in rosa e quindi consentire l’arrivo del brasiliano. Il primo slot è già occupato da Jovic. Con Dodô c’è già un accordo quinquennale , Italiano spera di averlo a disposizione per il ritiro di Moena.Mercato Dodo Acquisti Uno dei primi tasselli invece è Pierluigi Gollini. L’estremo difensore è atteso ...

