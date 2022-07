Serie B, le trattative di giornata: Benevento scatenato, il Cagliari sogna in grande. Modena, ecco Falcinelli | Mercato (Di mercoledì 6 luglio 2022) 2022-07-05 23:33:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di CalcioMercato.com: Sono state 24 ore molto intense sul fronte delle trattative riguardanti le formazioni di Serie B, tra ufficialità e indiscrezioni che potrebbero portare a colpi in apparenza inaspettati. Non si può non iniziare dal Benevento, che ha annunciato due acquisti in mezzo al campo, provenienti dalla Virtus Entella. Si tratta del 22enne Nermin Karic (a titolo definitivo) e del 21enne Ilias Koutsoupias (prestito con obbligo di riscatto). Non è finita qui perché i giallorossi starebbero seriamente provando a portare in Italia Tomas Pozzo, fantasista classe 2000 dell‘Independiente. Falcinelli AL Modena E GLI ALTRI AFFARI – Accanto al ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 6 luglio 2022) 2022-07-05 23:33:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calcio.com: Sono state 24 ore molto intense sul fronte delleriguardanti le formazioni diB, tra ufficialità e indiscrezioni che potrebbero portare a colpi in apparenza inaspettati. Non si può non iniziare dal, che ha annunciato due acquisti in mezzo al campo, provenienti dalla Virtus Entella. Si tratta del 22enne Nermin Karic (a titolo definitivo) e del 21enne Ilias Koutsoupias (prestito con obbligo di riscatto). Non è finita qui perché i giallorossi starebbero seriamente provando a portare in Italia Tomas Pozzo, fantasista classe 2000 dell‘Independiente.ALE GLI ALTRI AFFARI – Accanto al ...

Pubblicità

DiMarzio : #SerieB, #Calciomercato | #Venezia, #Nani proseguirà la sua carriera al Melbourne Victory - infoitsport : Serie B, le trattative di giornata: Benevento scatenato, il Cagliari sogna in grande - kohki_matsuda11 : RT @DiMarzio: #SerieC, @Turris1944 | Fatta per Salvatore Boccia dal @CagliariCalcio. Dal club rossoblù si trasferisce anche Bruno Conti (ju… - Corriere : Ibrahimovic rinnova per un anno Tutte le trattative in diretta - zazoomblog : Serie B le trattative di giornata: Benevento scatenato il Cagliari sogna in grande. Colpo Falcinelli per il Modena… -