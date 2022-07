"La Cina vuole la Luna". Allarme Nasa: conseguenze drammatiche (Di mercoledì 6 luglio 2022) La Cina vuole mettere le mani sulla Luna. Parola di Bill Nelson, capo dell'Agenzia spaziale Usa, la Nasa. E questo sta inquietando non poco le autorità americane, perché il controllo del satellite terrestre potrebbe avere ripercussioni clamorose sul piano delle telecomunicazioni, con risvolti strategici e militari inimmaginabili. Negli ultimi dieci anni, fanno notare dalla Nasa, la Cina ha incrementato notevolmente il suo programma spaziale, concentrandosi sul satellite e già nel 2013 Pechino aveva spedito una navetta senza equipaggio. Entro la fine del decennio, il regime comunista conta di far sbarcare finalmente i suoi astronauti sul suolo Lunare. "Siamo molto preoccupati per il fatto che la Cina voglia atterrare sulla Luna", sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Lamettere le mani sulla. Parola di Bill Nelson, capo dell'Agenzia spaziale Usa, la. E questo sta inquietando non poco le autorità americane, perché il controllo del satellite terrestre potrebbe avere ripercussioni clamorose sul piano delle telecomunicazioni, con risvolti strategici e militari inimmaginabili. Negli ultimi dieci anni, fanno notare dalla, laha incrementato notevolmente il suo programma spaziale, concentrandosi sul satellite e già nel 2013 Pechino aveva spedito una navetta senza equipaggio. Entro la fine del decennio, il regime comunista conta di far sbarcare finalmente i suoi astronauti sul suolore. "Siamo molto preoccupati per il fatto che lavoglia atterrare sulla", sono ...

