Giorgia Soleri paladina del ‘my body my choice’ Dalla cena in reggiseno alle foto in Senza veli

(Di lunedì 4 luglio 2022) Un grido di libertà contro la cultura maschilista e bigotta:non ci sta. E se al troppo caldo estivo, che sta attanagliando l’Italia da nord a sud, risponde con unain, Instagram non le perdona uno scatto inal mare in Calabria, durante una pausa dal tour della presentazione del suo libro, “La signorina Nessuno“. E lei risponde a tono con alcune storie critiche, ripostando infine un’altrasdraiata sul lettino in spiaggiail pezzo sopra del bikini. Laindi Chiara edella politica del ‘my, my choice‘, la 26enne milanese si ribellaassurde regole convenzionali ...

DiLei

"Quando ho deciso di parlarne ho ricevuto merda e affetto. Dopo l'intervento per l'Endometriosi ho dovuto congelare il mio account Instagram", dice. Più di 600mila seguaci su Instagram, fa la modella e l'influencer, è un'attivista impegnatissima e da poco la sua raccolta di poesie, La signorina nessuno , è in libreria. "La malattia ...Molti utenti, soprattutto donne, non hanno infatti apprezzato le foto postate da Chiara Ferragni e, che recentemente sono entrambe andate a cena al ristorante indossando soltanto il ... “Tre anni fa”. Giorgia Soleri, le foto di Damiano su Instagram (con un dettaglio) Più di seicentomila seguaci su Instagram, Giorgia Soleri fa la modella e l’influencer, è un’attivista impegnatissima e da poco la sua raccolta di poesie, La signorina nessuno, è in libreria ...Giorgia Soleri ha postato su Instagram una foto in topless: la foto senza reggiseno è stata rimossa dal social perché viola gli standard ...