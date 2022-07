Volley, Nations League 2022: i convocati dell’Italia per la tappa polacca. Ritorna Ivan Zaytsev! (Di sabato 2 luglio 2022) Fefé De Giorgi, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha diramato le convocazioni per la terza settimana di gioco della Nations League. Gli azzurri saranno protagonisti a Gdansk (Polonia) dal 5 al 10 luglio, quando affronteranno nell’ordine Bulgaria, Iran, Serbia e Paesi Bassi. Ricordiamo che i Campioni d’Europa sono qualificati di diritto alla Final Eight, visto che gli atti conclusivi andranno in scena a Bologna. Il nome che salta immediatamente all’occhio è quello di Ivan Zaytsev. Sembra dunque tutto pronto per il ritorno dell’opposto in Maglia Azzurra, con l’ultima apparizione che risale alle Olimpiadi di Tokyo. Il giocatore in forza alla Lube aveva infatti saltato gli scorsi Europei, poi vinti dagli azzurri. Un grande ritorno dunque, per un giocatore che, tra alti e bassi, ha fatto la storia della ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) Fefé De Giorgi, CT della Nazionale Italiana dimaschile, ha diramato le convocazioni per la terza settimana di gioco della. Gli azzurri saranno protagonisti a Gdansk (Polonia) dal 5 al 10 luglio, quando affronteranno nell’ordine Bulgaria, Iran, Serbia e Paesi Bassi. Ricordiamo che i Campioni d’Europa sono qualificati di diritto alla Final Eight, visto che gli atti conclusivi andranno in scena a Bologna. Il nome che salta immediatamente all’occhio è quello diZaytsev. Sembra dunque tutto pronto per il ritorno dell’opposto in Maglia Azzurra, con l’ultima apparizione che risale alle Olimpiadi di Tokyo. Il giocatore in forza alla Lube aveva infatti saltato gli scorsi Europei, poi vinti dagli azzurri. Un grande ritorno dunque, per un giocatore che, tra alti e bassi, ha fatto la storia della ...

