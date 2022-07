Volley femminile, Italia in finale ai Giochi del Mediterraneo: Spagna travolta, ora la rivincita con la Turchia (Di sabato 2 luglio 2022) L’Italia vola in finale ai Giochi del Mediterraneo 2022, competizione multisportiva che si sta disputando a Orano (Algeria). La nostra Nazionale di Volley femminile ha travolto la Spagna con un perentorio 3-0 (25-19; 25-19; 25-22) e ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo della manifestazione riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Le ragazze di coach Luca Pieragnoli torneranno in campo tra un paio di giorni (lunedì 4 luglio, ore 17.30) per sfidare la Turchia, oggi giustiziera della Serbia per 3-0. Le due squadre si sono già fronteggiate nella fase a eliminazione diretta, quando le anatoliche ebbero la meglio sulle nostre portacolori per 3-1. L’Italia ha tutte le carte in regola per inseguire la ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) L’vola inaidel2022, competizione multisportiva che si sta disputando a Orano (Algeria). La nostra Nazionale diha travolto lacon un perentorio 3-0 (25-19; 25-19; 25-22) e ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo della manifestazione riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Le ragazze di coach Luca Pieragnoli torneranno in campo tra un paio di giorni (lunedì 4 luglio, ore 17.30) per sfidare la, oggi giustiziera della Serbia per 3-0. Le due squadre si sono già fronteggiate nella fase a eliminazione diretta, quando le anatoliche ebbero la meglio sulle nostre portacolori per 3-1. L’ha tutte le carte in regola per inseguire la ...

Pubblicità

sportface2016 : Volley Nations League femminile 2022: la #RepubblicaDominicana batte la #Polonia 3-2 e conquista il quinto successo… - zazoomblog : Beach volley e feste in spiaggia. Il 9-10 luglio un torneo in tre tappe mette di fronte le squadre più forti del sa… - ematr_86 : su ch1 ora Shooting, su ch2 Italia vs Spagna Volley femminile #EstateAzzurra @Coninews - iVolleymagazine : Pallavolo B2 femminile - Kostas Papadopoulos nuovo allenatore del Volley Angels Project - CorriereAlbaBra : Dopo l’avvio di prova della stagione 2021/22, il beach volleyentra ufficialmente nell’offerta sportiva del Csi Cune… -