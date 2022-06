Mascherine raccomandate, proroga dello smart working e controllo della temperatura: il protocollo anti-Covid del governo per il lavoro privato (Di giovedì 30 giugno 2022) Decade l’obbligo generalizzato di indossare la mascherina Ffp2 sui luoghi di lavoro del settore privato, ma resta raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione individuale nei contesti più rischiosi, ossia quando viene meno la possibilità di distanziamento interpersonale di almeno un metro. Viene prorogato lo smart working per i lavoratori fragili e confermata la prassi di misurare la temperatura all’ingresso dei luoghi di lavoro del settore privato, con annesso divieto d’ingresso se questa dovesse risultare superiore ai 37,5°C. Sono questi i principali punti contenuti nel nuovo protocollo anti-Covid per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro privati siglato dal ministero ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022) Decade l’obbligo generalizzato di indossare la mascherina Ffp2 sui luoghi didel settore, ma resta raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione individuale nei contesti più rischiosi, ossia quando viene meno la possibilità di distanziamento interpersonale di almeno un metro. Vieneto loper i lavoratori fragili e confermata la prassi di misurare laall’ingresso dei luoghi didel settore, con annesso divieto d’ingresso se questa dovesse risultare superiore ai 37,5°C. Sono questi i principali punti contenuti nel nuovoper la salute e la sicurezza nei luoghi diprivati siglato dal ministero ...

