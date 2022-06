Allarme siccità a Roma ma…le perdite d’acqua non le sistema nessuno (VIDEO) (Di mercoledì 29 giugno 2022) C’è chi parla addirittura di razionamento dell’acqua, chi invita i cittadini a usarla in maniera moderata (come il sindaco di Castenaso, alle porte di Bologna, che con un’ordinanza ha limitato anche i lavaggi dei capelli dal parrucchiere). E se da una parte c’è chi grida all’Allarme siccità, che è davvero un problema in tutta Italia, a Roma c’è chi sembrerebbe non avere nessuna intenzione di sistemare le perdite d’acqua. E che continua a rimandare. Tra fontanelle rotte, acqua che continua a sgorgare. E che suona male con ‘razionamento’ e raccomandazioni ai cittadini. Gli stessi che segnalano da tempo i problemi e che, ancora oggi, devono guardare bene dove camminano perché l’acqua è lì. nessuno la ferma. Se non una recinzione messa dai caschi bianchi. La tubatura si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 giugno 2022) C’è chi parla addirittura di razionamento dell’acqua, chi invita i cittadini a usarla in maniera moderata (come il sindaco di Castenaso, alle porte di Bologna, che con un’ordinanza ha limitato anche i lavaggi dei capelli dal parrucchiere). E se da una parte c’è chi grida all’, che è davvero un problema in tutta Italia, ac’è chi sembrerebbe non avere nessuna intenzione dire le. E che continua a rimandare. Tra fontanelle rotte, acqua che continua a sgorgare. E che suona male con ‘razionamento’ e raccomandazioni ai cittadini. Gli stessi che segnalano da tempo i problemi e che, ancora oggi, devono guardare bene dove camminano perché l’acqua è lì.la ferma. Se non una recinzione messa dai caschi bianchi. La tubatura si ...

