Italia-Francia oggi, Mondiali pallanuoto femminile 2022: orario 28 giugno, programma, tv, streaming (Di martedì 28 giugno 2022) I Mondiali 2022 di pallanuoto femminile proseguiranno oggi, martedì 28 giugno: il Setterosa di Carlo Silipo ha vinto il Girone A, che si è giocato a Budapest, e si è qualificato direttamente ai quarti di finale, dove sfiderà oggi, sempre a Budapest, alle ore 13.00, la Francia. La partita Italia-Francia sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport + HD ed in diretta streaming su Rai Play. Tutti gli altri match saranno disponibili su All Aquatics (Eurovision Sports Live). OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match Italia-Francia.

