La vongolara ' Emilia' si ribalta davanti la raffineria Api | muore l' armatore Lauro Mancini di 57 anni | salvo il comandante

corriereadriatico.it

FALCONARA - È rimasto intrappolato nella cabina della' che stava affondando e non è riuscito a mettersi in salvo. Lauro Mancini , pescatore di 57 anni è morto questa mattina attorno alle 4,30 intrappolato all'interno dell'imbarcazione ...La' si è rovesciata per cause ancora in corso di accertamento da parte della Capitanieria di porto e un altro pescatore a bordo - il comandante - è riuscito a salvarsi. ... La vongolara “Emilia” si ribalta davanti la raffineria Api: muore pescatore di 57 anni, riescono a salvarsi du La nave si è rovesciata in mattinata, all’alba. La vittima aveva 57 anni. I soccorsi, coordinati dalla Capitaneria di Porto di Ancona, sono scattati subito con l’invio di una motovedetta della Guardia ...Le indagini sono in corso per capire cosa sia potuto accadere a bordo della vongolara 'Emilia'. * NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO. Ultimo aggiornamento: 12:54 La vongolara 'Emilia' si è rovesciata per cause ...