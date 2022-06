Guerra alle idee | in diretta streaming dalle 21 le firme del Fatto | “Alziamo le voci”

(Di lunedì 27 giugno 2022) Staseraore 21, insu ilquotidiano.it e sui canali Facebook e Youtube del, ledel giornale che da quattro mesi commentano lasi alterneranno in un confronto a piùdal titolo ‘La’. Parleremo dell’aggressione al popolo ucraino da parte della Russia, ma anche – appunto – della. Perché da quando Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina, in Italia sembra sia diventato impossibile parlare di pace. Chiunque metta in discussione il pensiero unico, quello che si limita a mandare le armi a Kiev, viene tacciato di essere filoputiniano e messo a tacere. Interverranno quindi dagli ...

