A Salerno celebrato l’anniversario della Battaglia di Custoza

(Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNei giorni scorsi nella caserma D’Avossa il Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°) hala Festa di Corpo, in occasione del 156° anniversario dei fatti d’Arme di. Il 24 giugno 1866, durante i combattimentiTerza Guerra d’Indipendenza, le “Guide” furono impegnate a contrastare, con numerose cariche, le soverchianti forze nemiche austriache, permettendo la ritiratafanteria italiana che riuscì poi a schierarsi in linea di. “Per l’ardimento e lo slancio ammirevoli” il reggimento è stato insignitoMedaglia d’Argento al Valor Militare. Alla cerimonia, presieduta dal Comandante delle Forze Operative Operative Sud, Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota, hanno partecipato numerose autorità civili e militari locali, ...

Pubblicità

Zerottonove.it

Nei giorni scorsi nella caserma D'Avossa il Reggimento "Cavalleggeri Guide" (19°) hala Festa di Corpo, in occasione del 156° anniversario dei fatti d'Arme di Custoza. Il 24 ...di, .... Nei giorni scorsi nella caserma D'Avossa il Reggimento 'Cavalleggeri Guide' (19°) hala Festa di Corpo, in occasione del 156° anniversario dei fatti d'Arme di Custoza. Il 24 ... Salerno, celebrato l'anniversario della Battaglia di Custoza “Per l'ardimento e lo slancio ammirevoli” il reggimento è stato insignito della Medaglia d’Argento al Valor Militare ...Nei giorni scorsi nella caserma D’Avossa il Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°) ha celebrato la Festa di Corpo, in occasione del 156° anniversario dei ...