LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA | in corso le eliminatorie della lotta greco romana

Leggi su oasport

(Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA DOMENICA 26 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 12:14– Fuori ai quarti di finalecategoria 77 kg Ciro Russo. L’azzurro è stato sconfitto per 8-0 dall’algerino Abd Elkrim Ouakali. 12:13 KARATE – Nulla da fare per Veronica Brunori, piegata con lo score di 9-2 dall’algerina Abouriche. 12:10 KARATE – Match difficilissimo per l’azzurra, con il pubblico che spinge e non poco l’algerina. 8-2 Abouriche ad un minuto dal termine. 12:05 KARATE – Tocca nuovamente a Veronica Brunori., impegnata nei quarti del kumite femminile 55 kg contro la padrona di casa Louiza Abouriche. 12:04...