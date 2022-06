Toccateci tutto, ma non i simboli della (mia) generazione che ha inventato la Nostalgia (Di giovedì 23 giugno 2022) Secondo uno studio del Dipartimento generazione che ha inventato la Nostalgia della Facoltà Anima Mia dell’Università del Mio Salotto, un minorenne che giochi a biliardino in spiaggia lo fa per compiacere un genitore che lo ricatti emotivamente («ecco, non vuoi fare mai niente assieme a tuo padre, ma quando sarò morto») o che in cambio gli abbia promesso soldi coi quali comprarsi nuove vite ai videogiochi. La generazione che ha inventato la Nostalgia è pronta a tutto per difendere le sue madeleine. Ieri, al falso (forse) allarme (allarmissimo) dei biliardini dismessi perché improvvisamente tassati, uno dei più miti di noi, Stefano Bartezzaghi, è ricorso su Repubblica alle minacce minacciose: «Lasciateci giocare a biliardino in pace. Se ce lo toglierete ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 giugno 2022) Secondo uno studio del Dipartimentoche halaFacoltà Anima Mia dell’Università del Mio Salotto, un minorenne che giochi a biliardino in spiaggia lo fa per compiacere un genitore che lo ricatti emotivamente («ecco, non vuoi fare mai niente assieme a tuo padre, ma quando sarò morto») o che in cambio gli abbia promesso soldi coi quali comprarsi nuove vite ai videogiochi. Lache halaè pronta aper difendere le sue madeleine. Ieri, al falso (forse) allarme (allarmissimo) dei biliardini dismessi perché improvvisamente tassati, uno dei più miti di noi, Stefano Bartezzaghi, è ricorso su Repubblica alle minacce minacciose: «Lasciateci giocare a biliardino in pace. Se ce lo toglierete ...

Pubblicità

Linkiesta : Toccateci tutto, ma non i simboli della (mia) generazione che ha inventato la Nostalgia Tutto ciò su cui ci strugg… - Marxtrixx : RT @salvalente11: Toccateci tutto, ma non i simboli della (mia) generazione che ha inventato la Nostalgia - salvalente11 : Toccateci tutto, ma non i simboli della (mia) generazione che ha inventato la Nostalgia - 4Clizia : @essesmileoff Ahahahah,diciamo che i pochi messaggi che fin ora gli ho scritto riguardava la cottura lì! Purtroppo… -