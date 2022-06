Oltre 900 i morti nel terremoto in Afghanistan: scossa di magnitudo 5.9, le ultime notizie (Di mercoledì 22 giugno 2022) E’ un bilancio drammatico che purtroppo, sembra essere destinato a crescere di ora in ora. Le ultime notizie che arrivano dall‘Afghanistan, dopo il terremoto del 21 giugno, sono drammatiche. Poche ancora le informazioni dettagliate, i media cercano di raccogliere notizie ma non è facile e anche sui social, dove vengono diffusi foto e video del sisma e di quello che sta accadendo, si cerca di fare un bilancio. Al momento, secondo le ultime stime, le vittime sarebbero quasi mille, un vero e proprio disastro. Testimoni hanno raccontato di aver avvertito il terremoto nella capitale dell’Afghanistan, Kabul, così come nella capitale del Pakistan, Islamabad. Il sisma ha sorpreso molte persone durante il sonno per questo il numero delle vittime potrebbe salire ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 22 giugno 2022) E’ un bilancio drammatico che purtroppo, sembra essere destinato a crescere di ora in ora. Leche arrivano dall‘, dopo ildel 21 giugno, sono drammatiche. Poche ancora le informazioni dettagliate, i media cercano di raccoglierema non è facile e anche sui social, dove vengono diffusi foto e video del sisma e di quello che sta accadendo, si cerca di fare un bilancio. Al momento, secondo lestime, le vittime sarebbero quasi mille, un vero e proprio disastro. Testimoni hanno raccontato di aver avvertito ilnella capitale dell’, Kabul, così come nella capitale del Pakistan, Islamabad. Il sisma ha sorpreso molte persone durante il sonno per questo il numero delle vittime potrebbe salire ...

