Cristiano Malgioglio | Ho scritto una canzone per Cristiano Ronaldo

L'annuncio a Verissimo: "Lui ancora non lo sa" "Ho scritto una canzone con una dedica d'amore a Cristiano Ronaldo. E' una dichiarazione d'amore che faccio a Ronaldo". Cristiano Malgioglio , ospite oggi di Verissimo su Canale 5, in una lunga intervista a Silvia Toffanin svela, tra l'altro, di aver ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – "Ho scritto una canzone con una dedica d'amore a Cristiano Ronaldo. E' una dichiarazione d'amore che faccio a Ronaldo". Cristiano Malgioglio , ospite oggi di Verissimo su Canale 5, in una lunga intervista a Silvia Toffanin svela, tra l'altro, di aver composto un brano dedicato al ... Continua a leggere>>

Cristiano Malgioglio è nato a Ramacca, in Sicilia, da mamma Carla e papà Sebastiano. Malgioglio ha parlato spesso del rapporto con i suoi genitori. A Verissimo, per esempio, ha rivelato: “Da piccolo mi sono trasferito in Australia con i miei. Ero felice, sono sempre stato un bambino felice, ...

Continua a leggere>>