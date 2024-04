Europee - Calenda si candida | La scelta di Meloni cambia gli scenari

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 28 aprile 2024) "In tutte le circoscrizioni" Il leader di Azione Carlosialle elezioni. "Dopo aver consultato il Direttivo del partito, i o ed Elena Bonetti abbiamo deciso di accettare la sfida erci insieme in tutte le circoscrizioni - annuncia - per dare ancora più forza alla squadra di straordinaria qualità che abbiamo