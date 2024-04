Napoli Roma LIVE 0-0 | Anguissa spreca l’occasione migliore del primo tempo

(Di domenica 28 aprile 2024) Allo Stadio Maradona, il match per la 34ª giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAllo Stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per la 34esima giornata della Serie A 2023/24.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ora;, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona(4-3-3):

Gli azzurri a caccia dei tre punti per non perdere definitivamente il treno per l'Europa. I giallorossi cercano la vittoria dopo il successo nel recupero di Udine Continua a leggere>>

tifosi del Napoli in protesta nel corso della sfida di campionato contro la Roma. I tifosi partenopei sono rimasti in silenzio per i primi quindici minuti della partita, per poi intonare dei cori contro il presidente De Laurentiis . Non sono mancate anche proteste nei confronti del tecnico Calzona ... Continua a leggere>>

MOVIOLA LIVE: rigore per l'Atalanta con il Var - Atalanta-Empoli e napoli-roma sono i due match delle 18 della domenica, validi per la 34esima giornata di Serie A: dirigono gli incontri rispettivamente Michael.

Continua a leggere>>

napoli-roma, il Maradona in silenzio, poi cori contro De Laurentiis - È iniziata napoli-roma allo stadio Maradona e il pubblico ha assistito ai primi minuti del match in religioso silenzio, senza cori. Una scelta, quella in particolare delle curve, ...

Continua a leggere>>

FOTO - napoli-roma, Pellegrini raggiunge le 200 presenze in giallorosso in Serie A - Il numero 7, schierato dal 1' contro i partenopei, ha raggiunto un nuovo traguardo personale. Sopra a lui in questa speciale classifica c'è Florenzi ...

Continua a leggere>>