Esperienza terribile fatta per soldi | ex del Grande Fratello Vip pentito - chiede scusa al suo pubblico

I 64 giorni passati dentro la Casa del Grande Fratello Vip sarebbero stati per Massimiliano Morra una vera e propria tortura psicologica stando a quanto confessato dall’ex vippone a TvBlog. L’attore, fra le pagine del noto sito televisivo, ha infatti descritto quell’esperienza come ... Continua a leggere>>

Importantissima novità per Beatrice Luzzi, pronta a tornare in tv nelle prossime ore. L’annuncio è arrivato a sorpresa e a condividere la notizia è stata la stessa attrice. La seconda classifica del Grande Fratello sarà protagonista in un programma molto seguito. Ed è stata contattata per lasciare ...

Continua a leggere>>