Napoli-Roma LIVE 0-0 | Juan Jesus si divora il vantaggio! Kvaratskhelia a un passo dal gol

Napoli-Roma , ufficiali : giocano Cajuste e Olivera . Calzona sceglie lo svedese Cajuste al posto dell’infortunato Zielinski. Giocherà con Anguissa e Lobotka. In difesa torna Olivera dopo l’infortunio. Juan Jesus al fianco di Rrahmani. In attacco Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. NAPOLI (4-3-3): ... Continua a leggere>>

LIVE-napoli-roma: primo tempo in atto, ci prova Osimhen ma nulla di fatto (0-0) - LIVE-napoli-roma: reduce da un ritiro di due giorni, il Napoli è atteso oggi al confronto impegnativo con la Roma di De Rossi 18' Osimhen raccoglie una palla alta a centrocampo, si auto-lancia verso l ...

Il Napoli (all'ultima chiamata per l'Europa) sfida la Roma: le scelte degli allenatori - Il Napoli sfida la Roma al Maradona, nella sfida valida per il 35° turno ... Fuori Zielinski per una lesione muscolare: chance per Cajuste, preferito a Traoré. Fiducia a juan Jesus in difesa, solito ...

Serie A 2023-2024, 34a giornata, aggiornamenti live di napoli-roma 0-0 - Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Napoli - Roma live su 28/04/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.

