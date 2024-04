Wta 1000 Madrid 2024 | Paolini asfalta Garcia e vola agli ottavi

(Di domenica 28 aprile 2024) Jasmineschiacciasassi nel Wtadi. L’azzurra ha infatti travolto con un netto 6-3 6-2 la francese Carolinein un’ora e tre minuti di gioco, al termine di una gara a senso unico anche più di quanto non dica il punteggio. La numero 13 del ranking affronterà ora la russa Mirra Andreeva, che ha liquidato Marketa Vondrousova 7-5 6-1. LA CRONACA DEL MATCH – L’azzurra è perfetta in avvio nei game al servizio, e concede le briciole alla sua avversaria. Fa più difficoltà invece, che nel quarto interminabile game deve annullare tre palle break ma poi si salva con un paio di colpi degni della sua classe. Il break però è nell’aria e infatti arriva poco dopo:sfrutta un paio di errori della sua dirimpettaia e poi chiude col dritto per ...

