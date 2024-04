Rai | Fdi - ' Usigrai non vuole pluralismo in azienda'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - “Anche oggi l'dà una dimostrazione di soffrire ile la libertà all'interno dell'. Non si spiega perché invece di dare spiegazioni su quanto pubblicato oggi da 'Il Giornale', che ha svelato il pagamento in nero per anni di un collaboratore, ha attaccato l'Unirai. È la conferma di un atteggiamento che la sinistra ha sempre avuto in Rai, considerandola una sua proprietà al punto che oggi il suo sindacato di riferimento ritiene di non dover fare chiarezza su vicende quantomeno opache che lo riguardano. Ma sappiano che quella stagione in Rai è finita”. Lo affermano i componenti di Fratelli d'Italia nella commissione Vigilanza Rai.