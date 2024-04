Una messa in ricordo di Mussolini e Petacci poi annullata | a Catania anche il necrologio sulla stampa locale

(Di domenica 28 aprile 2024) Unaindi Benitoe Clara, di cui ricorre l’anniversario della morte, poidall’arcivescovo. È quanto accaduto a, dove l’arcivescovo Luigi Renna ha disposto la chiusura della chiesa e ha annullato unache, complice uncittadina, sarebbe diventata occasione di “esternazioni ideologiche”. “La Santanella chiesa Santa Caterina a, per ricordare Benito, è stata” si legge in una nota dell’arcidiocesi. “Per evitare – continua la nota – che a margine di unadi suffragio ci possano essere non opportune esternazioni ideologiche ...

Un mese fa se ne andava prematuramente Marco Cochi , giornalista, docente universitario, esperto di prim’ordine di geopolitica, con una competenza sull’Africa pari a quella di pochi altri a livello nazionale ed europeo. Ma Cochi era soprattutto, per chi l’ha conosciuto, un uomo non ordinario, ... Continua a leggere>>

Una messa in ricordo di Alice Scagni a due anni dal delitto - La famiglia ricorda la giovane, uccisa dal fratello nel 2022, con una funzione nella chiesa della Consolazione ...

