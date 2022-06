Il nuovo acquisto della Roma è sbarcato a Ciampino. Look super-elegante e primi autografi ai tifosi | VIDEO (Di lunedì 13 giugno 2022) Inizia l'avventura di Nemanja Matic con la Roma. Il centrocampista serbo ha concluso la sua esperienza al Manchester United ed è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia calcistica con la squadra giallorossa, dove riabbraccia José Mourinho, che lo aveva già allenato ai Red Devils e al Chelsea. Matic, che compirà 34 anni ad agosto, è giunto nella Capitale con un volo privato partito da Banja Luka, in Bosnia. Il gigante di 194 centimetri si è mostrato subito disponibile con alcuni tifosi della Roma presenti al suo arrivo, firmando qualche autografo e posando per alcune foto. Matic si è subito diretto a Villa Stuart per svolgere le visite mediche, che saranno poi seguite dalla visita a Trigoria e alla firma sul contratto in compagnia di Tiago Pinto, general manager del ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) Inizia l'avventura di Nemanja Matic con la. Il centrocampista serbo ha concluso la sua esperienza al Manchester United ed è pronto a scrivere uncapitolosua storia calcistica con la squadra giallorossa, dove riabbraccia José Mourinho, che lo aveva già allenato ai Red Devils e al Chelsea. Matic, che compirà 34 anni ad agosto, è giunto nella Capitale con un volo privato partito da Banja Luka, in Bosnia. Il gigante di 194 centimetri si è mostrato subito disponibile con alcunipresenti al suo arrivo, firmando qualche autografo e posando per alcune foto. Matic si è subito diretto a Villa Stuart per svolgere le visite mediche, che saranno poi seguite dalla visita a Trigoria e alla firma sul contratto in compagnia di Tiago Pinto, general manager del ...

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : ???? #Roma, ecco #Matic: il nuovo acquisto è arrivato in città ?? @dariomarchetti7 - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: ???? #Roma, ecco #Matic: il nuovo acquisto è arrivato in città ?? @dariomarchetti7 - totti561 : RT @TuttoMercatoWeb: ???? #Roma, ecco #Matic: il nuovo acquisto è arrivato in città ?? @dariomarchetti7 - _SiGonfiaLaRete : Vicino un nuovo acquisto per il #Napoli - Vincenzo140893 : RT @TuttoMercatoWeb: ???? #Roma, ecco #Matic: il nuovo acquisto è arrivato in città ?? @dariomarchetti7 -