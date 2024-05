Darderi-Ugo Carabelli oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Atp Challenger 175 Cagliari 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) Lucianosfiderà Camilo Ugonel secondo turno dell’ATP175 di, torneo in corso sulla terra rossa. Dopo la vittoria in rimonta ottenuta nel round d’esordio, l’italoargentino torna in campo in Sardegna a caccia di punti utili per mantenere quella quarta posizione nella classifica Race to Paris che in questo momento gli consegnerebbe un posto alle prossime Olimpiadi di Parigi per l’Italia. Parte favorito il classe ’02, protagonista di un inizio di stagione straordinario e ora a caccia anche di un best ranking tra i primi 50 del mondo. TABELLONE MONTEPREMIe Ugoscenderanno in campo, giovedì 2 maggio, alle ore 12:00. L’ATP175 di...