LaLiga | Calcolatore della Prima Divisione | di cosa hanno bisogno le squadre per vincere LaLiga - raggiungere l’Europa o evitare la retrocessione

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 2 maggio 2024) 2024-05-02 00:11:29 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: TDopo la 33a giornata restano 15 punti in palio nella Liga. Dopo i trionfi di Real Madrid, Barcellona e Girona, tutto rimane uguale nella lotta per il campionato. I bianconeri sono undici davanti ai blaugrana e tredici davanti alla squadra di Mchel. Il Real Madrid può essere campione il giorno dopo: per farlo deve battere il Cadice e il Barcellona non vince contro il Girona a Montilivi, oppure pareggia e il Barcellona perde. Titolo quasi deciso e lotta per la Supercoppa I conti del titolo parlano chiaro. Nella lotta per il secondo posto, che dà la possibilità di giocare la Supercoppa spagnola, il Bara ha due punti di vantaggio sul Girona e la giornata dopo c’è Girona-Bara. All’andata vinse la squadra di Mchel. Champions: treper ...