Un posto al sole - anticipazioni 2° maggio | Guido e Claudia in sintoni - Mariella gelosa

Svolta ad Un posto al sole , come si evince dalle anticipazioni relative ai prossimi episodi. Al centro dell'attenzione, in particolare, ci sarà Silvia Graziani , la quale finalmente farà una scelta definitiva tra Michele e Giancarlo. La donna, di recente, nonostante siano separati ormai da diverso ... Leggi su (tvpertutti)

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 maggio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Mariella non riuscirà a sopportare che Guido stia vicino a Claudia e proverà una forte gelosia per lei. Intanto Rosa e Viola saranno in ...

Leggi su (comingsoon)