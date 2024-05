Senza foto della cresima niente matrimonio | il clamoroso caso in provincia di Ancona

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) Per sposarsi in chiesa a Pantiere (frazione di Castelbellino, indi) non basta essere innamorati e felici, no. Ai trecentottantasette abitanti del minuscolo borgo viene chiesto qualcosa in più e non pensate a banali liste nozze, fedi, abiti bianchi, ristoranti, inviti e tutte quelle diavolerie che fanno impazzire chi vuole organizzazione una cerimonia nuziale come si deve. Quello che i futuri sposi devono presentare per arrivare al “sì” è il risultato di un lavoro minuzioso di ricerca che va portato avanti con pazienza, buona memoria e un pizzico di fortuna: una vecchiagrafia. Già, anche se sono passati 30 anni, anche se quelle immagini sbiadite e immortalatetecnologia né Photoshop chissà dove sono:scuse, vanno trovate ...