Circeo - scade il 5 maggio la domanda per diventare scrutatore

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 2 maggio 2024) San Felice, 22024 – L’Amministrazione comunale di San Felice, viste le Circolari della Prefettura di Latina con cui sono stati comunicati gli adempimenti per l’organizzazione e attuazione delle Elezioni Europee che si terranno l’8 e 9 giugno 2024, chiede la disponibilità di elettori non già iscritti all’Albo degli Scrutatori e dei Presidenti di seggio ad essere inseriti in un apposito Elenco aggiuntivo per subentrare nell’esercizio delle funzioni di componente di seggio in occasione delle imminenti consultazioni elettorali. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 52024 con una delle seguenti modalità: Consegna a mano all’Ufficio Protocollo pec [email protected] .lt.it e-mail [email protected] .lt.it ilfaroonline.it è ...