Treni - sciopero nel fine settimana Non ci sono fasce di garanzia

(Di giovedì 2 maggio 2024) Firenze, 2 maggio 2024 –all’insegna dei disagi nel trasporto ferroviario. E’ infatti in arrivo un altro, indetto dalle 21 di sabato 4 maggio alle 20,59 di domenica 5 maggio. Si tratta di unonazionale del personale del Gruppo FS,talia,talia Tper e Trenord proclamato dal Coordinamento autorganizzato trasporti (Cat). Peraltro, trattandosi di un, nonprevistedi: i servizi minimigarantiti soltanto nei giorni feriali.

Tempo di lettura: 2 minuti Un primo maggio amaro per i lavoratori dello stabilimento Jabil di Marcianise (Caserta), che oggi hanno appreso, nella riunione tenuta al Mimit, della decisione della multinazionale Usa dell’elettronica di lasciare il sito produttivo e l’Italia, senza per ora indicarne ... Leggi su (anteprima24)

Il primo maggio si celebra in tutto il mondo la Festa dei lavoratori per ricordare le manifestazioni a favore dei diritti dei lavoratori, garantiti dalla legge. indetto il primo sciopero generale negli Stati Uniti il primo maggio del 1886 1 maggio photo credits wikipediaIl primo maggio 1886 ... Leggi su (metropolitanmagazine)

L'associazione sindacale Usi Cit ha proclamato una giornata di sciopero nazionale in occasione della festa del Primo maggio , che riguarderà il personale dipendente dei settori pubblici e privati, di tutti i comparti. L’astensione dal lavoro è stata proclamata per l’intera giornata nel rispetto ... Leggi su (tg24.sky)

sciopero autobus, le fasce di garanzia - Livorno 2 maggio 2024 – sciopero autobus, le fasce di garanzia Autolinee Toscane informa che è pervenuta per il giorno 6 maggio 2024 adesione da parte di USB Lavoro Privato, Cobas Lavoro Privato, CUB ...

Leggi su (livornopress)

Da Sarajevo ad Atene, l'Europa scende in piazza il primo maggio - A Varsavia la manifestazione del primo maggio è stata promossa dall'Alleanza dei sindacati ... In Grecia è in corso uno sciopero generale che coinvolge i trasporti. Ad Atene è stata organizzata una ...

Leggi su (ansa)

La Promessa spoiler al 10/05: Jimena accusa Manuel di trascurarla, Margarita minaccia Cruz - Simona e Candela continueranno il loro sciopero per poter uscire e mettersi alla ricerca di Don Carlo, ma l'iniziativa metterà in difficoltà il resto della servitù della tenuta. Cruz contatterà un fam ...

Leggi su (it.blastingnews)