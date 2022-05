Quanti soldi ha guadagnato Martina Trevisan con i quarti al Roland Garros? Montepremi e cifre (Di domenica 29 maggio 2022) Martina Trevisan si è qualificata per i quarti di finale del Roland Garros 2022. La tennista italiana ha sconfitto la bielorussa Aljaksandra Sasnovic in due set e si è così garantita la possibilità di proseguire la propria avventura sulla terra rossa di Parigi. La toscana ha replicato il risultato ottenuto un paio di stagioni fa e può continuare a sognare in grande nel secondo Slam della stagione. La 28enne è risultata impeccabile nel match giocato nella capitale francese, dove ha saputo imporsi al tie-break nel primo set dopo un confronto decisamente serrato (12-10) e poi ha risalito la china dal 5-3 nel secondo parziale, facendo festa in maniera perentoria. Tra un paio di giorni tornerà in campo per fronteggiare la vincente del confronto tra la canadese Fernandez e la statunitense Anisimova. Si ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022)si è qualificata per idi finale del2022. La tennista italiana ha sconfitto la bielorussa Aljaksandra Sasnovic in due set e si è così garantita la possibilità di proseguire la propria avventura sulla terra rossa di Parigi. La toscana ha replicato il risultato ottenuto un paio di stagioni fa e può continuare a sognare in grande nel secondo Slam della stagione. La 28enne è risultata impeccabile nel match giocato nella capitale francese, dove ha saputo imporsi al tie-break nel primo set dopo un confronto decisamente serrato (12-10) e poi ha risalito la china dal 5-3 nel secondo parziale, facendo festa in maniera perentoria. Tra un paio di giorni tornerà in campo per fronteggiare la vincente del confronto tra la canadese Fernandez e la statunitense Anisimova. Si ...

Advertising

Germarzia : @RiccardoAledda Quanti soldi fanno questi, altro che scroccare ?? - addictedjuve : @Antismo2 devo ancora contare quanti soldi ho comunque gira - SalwoPatrizio : @ComVentotene @DiegoFusaro Quei soldi non sono andati direttamente alle banche tedesche in quanto scoperte forse? Q… - grewildbandana : questa ha il conto in banca che tra poco esplode da quanti soldi ci sono dentro in qualche modo dovrà pur spenderli… - FCesello : @RobertoBurioni @f_ronchetti Ma quanti soldi hai guadagnato per raccontare MENZOGNE? -