MotoGP, a che ora inizia la gara e su che canale vederla in tv: programma GP Italia 2022, palinsesto Sky e TV8 (Di domenica 29 maggio 2022) Siamo pronti per vivere il momento più atteso del weekend al Mugello; quest'oggi, domenica 29 maggio alle ore 14:00, è in programma la gara della MotoGP, valida per il Gran Premio d'Italia 2022. Archiviate le prove libere e le qualifiche, è sempre più vicino il momento decisivo, in cui si tireranno le somme. In palio punti importanti in ottica classifica piloti e costruttori, con gli Italiani direttamente coinvolti in entrambe le classifiche: non solo i piloti in pista che continuano a voler puntare ancora più in alto (su tutti, naturalmente, Enea Bastianini e Francesco Bagnaia e il trio che a sorpresa partirà davanti a tutti formato da Di Giannantonio, Bezzecchi e Marini), ma anche i team come Aprilia e Ducati che sembrano avere qualcosa in più rispetto ai rivali.

