La crypto arte | il nuovo mercato artistico e i suoi rischi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 maggio 2022) NFT e blockchain sono i due elementi che caratterizzano unfortemente in espansione come quello della. Una nuova modalità artistica che si differenzia dalla precedentedigitale in quanto completamente nativa del web. Un fenomeno esploso con la vendita di “Everydays: The First 5000 Days” di Beeple battuta all’asta da Christie’s per oltre 69 milioni di dollari. Un momento considerato come un semplice caso da alcuni ma che in realtà ha generato un’enorme rivoluzione tecnologica a cui anche le gallerie d’si stanno accodando. La, la differenza con l’digitale e ildell’high-tech Molto spesso si accomuna l’digitale alla ...