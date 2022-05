Primavera Inter, Chivu: 'Non ricordo una partita così, possiamo sognare ancora. Oggi ho capito una frase che ripeteva Mourinho...' (Di sabato 28 maggio 2022) A margine della semifinale del torneo Primavera, il tecnico dell'Inter, Cristian Chiviu, ha risposto alle domande di Sportitalia. Cosa &e... Leggi su calciomercato (Di sabato 28 maggio 2022) A margine della semifinale del torneo, il tecnico dell', Cristian Chiviu, ha risposto alle domande di Sportitalia. Cosa &e...

Advertising

Inter : ?? | MATCHDAY ? #InterCagliari ?? Semifinal Playoff Primavera 1 @TIM_vision ? 17:00 CEST ??? Stadio Enzo Ricci… - Inter : ?? | REPORT ?????? in meno di 15' e una finale conquistata ?? Qui il racconto di #InterCagliari??… - Inter : ?? | FORMAZIONI ?? Ecco gli 11 scelti da Cristian Chivu per #InterCagliari ?? - ilRomanistaweb : ?? #Primavera: sarà l'Inter l'avversaria della #Roma nella #finale Scudetto I nerazzurri si sono guadagnati l'access… - ferrantelli94 : RT @corradone91: Pazza #Inter anche in #Primavera. Sotto 3-0 al 45' col #Cagliari nella semifinale, rimonta e pareggia 3-3 dal 76' al 92'.… -