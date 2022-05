Guerra in Ucraina, in Italia costerà quasi 1000 euro a famiglia (Di sabato 28 maggio 2022) . A dirlo è una stima dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre L’Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA di Mestre ha pubblicato le stime per quelli che saranno i costi medi per le famiglie Italiane della Guerra in Ucraina. Secondo l’Ufficio studi della CGIA: “A oggi, gli effetti della Guerra in Ucraina produrranno per l’anno in corso una riduzione del Pil di 24 miliardi di euro reali che corrisponde a una perdita di potere d’acquisto medio per ciascuna famiglia Italiana pari a 929 euro. A livello territoriale le famiglie più penalizzate saranno quelle residenti in Trentino Alto Adige (-1.685 euro), nella Valle d’Aosta (-1.473 euro) e nel Lazio (-1.279 ... Leggi su 361magazine (Di sabato 28 maggio 2022) . A dirlo è una stima dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre L’Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA di Mestre ha pubblicato le stime per quelli che saranno i costi medi per le famigliene dellain. Secondo l’Ufficio studi della CGIA: “A oggi, gli effetti dellainprodurranno per l’anno in corso una riduzione del Pil di 24 miliardi direali che corrisponde a una perdita di potere d’acquisto medio per ciascunana pari a 929. A livello territoriale le famiglie più penalizzate saranno quelle residenti in Trentino Alto Adige (-1.685), nella Valle d’Aosta (-1.473) e nel Lazio (-1.279 ...

