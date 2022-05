Milan | Leao | “Io intoccabile? Qui sono a casa | ho altri due anni di contratto”

(Di venerdì 27 maggio 2022) “al, hoduedi. Maldini dice chefelice di queste parole. Mi sento a, ma in questo momento il mio focus è sulla Nazionale. Voglio essere un punto di riferimento nel mio club e in nazionale. Il punto più alto è, ad esempio, vincere un Mondiale”. Queste le parole di Rafael, intervistato da A Bola mentre si trova in ritiro con il suo Portogallo. L’ala lusitana classe ’99, quindi, rassicura i tifosi rossoneri sul proprio futuro, allontanando le sirene di mercato. SportFace.

AntoVitiello : #Leao ad Abola: 'Al #Milan mi sento a casa. Ho altri due anni di contratto. Intoccabile? Sono felice di queste paro… - Gazzetta_it : 'Vi racconto lo scudetto, è stato un Milan capolavoro': l’intervista esclusiva a Paolo Maldini #Milan - cmdotcom : #Leao: 'Intoccabile al #Milan? Ho 2 anni di contratto, mi sento a casa. Voci sul #Real? Ne sono felice, ma tengo i… - yassine01937035 : RT @sportface2016: #Milan, #Leao rassicura i tifosi: 'Io intoccabile? Qui sono a casa, ho altri due anni di contratto' - sportface2016 : #Milan, #Leao rassicura i tifosi: 'Io intoccabile? Qui sono a casa, ho altri due anni di contratto' -

Dopo lo scudetto, è il tempo delle riflessioni. Rafaelparla al quotidiano A Bola dal ritiro della nazionale portoghese e naturalmente pensa in rossonero: "Sono al, ho altri due anni di contratto. Mi definiscono intoccabile Sono felice di ..., senti- Rafel, attaccante dele trascinatore dei rossoneri verso il diciannovesimo scudetto, ha parlato direttamente dal ritiro della sua Nazionale ribadendo tutta la sua ...L'attaccante rossonero fresco di scudetto ha parlato dal ritiro della Nazionale portoghese: "Voglio fare grandi cose in futuro" ...Il corteggiamento del Real fa piacere ma il Milan è la sua casa. Il presente ora è il Portogallo, il futuro e il mercato possono attendere. Come anche il rinnovo del contratto in essere coi rossoneri.