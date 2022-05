Guerra in Ucraina, Zelensky: “Nel Donbass ovvia politica di genocidio da parte della Russia” – Video (Di venerdì 27 maggio 2022) “L’offensiva degli occupanti in Donbass può rendere la regione disabitata. Vogliono ridurre in cenere Popasna, Bakhmut, Lyman e Severodoneck, come fatto a Mariupol”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un Videomessaggio in cui parla dell’andamento della Guerra. “Nelle città e nelle comunità vicine alla frontiera russa radunano tutti quelli che possono per riempire il posto delle persone uccise e ferite nel territorio di occupazione – aggiunge – Tutto questo, includendo la deportazione della nostra gente e gli omicidi di massa dei civili, è un’ovvia politica di genocidio da parte della Russia “. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) “L’offensiva degli occupanti inpuò rendere la regione disabitata. Vogliono ridurre in cenere Popasna, Bakhmut, Lyman e Severodoneck, come fatto a Mariupol”. Così il presidente ucraino Volodymyrin unmessaggio in cui parla dell’andamento. “Nelle città e nelle comunità vicine alla frontiera russa radunano tutti quelli che possono per riempire il posto delle persone uccise e ferite nel territorio di occupazione – aggiunge – Tutto questo, includendo la deportazionenostra gente e gli omicidi di massa dei civili, è un’dida“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

